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İşte Nihat Doğan’ın yeni sevgilisi

04 Eylül 2020 Cuma - 10:18 | Son Güncelleme : 04 09 2020 - 10:21

Şarkıcı Nihat Doğan, Portekizli manken Tessy Ramos ile yeni bir aşka yelken açtı.


Nihat Doğan, önceki gün Maslak'ta bir mekanda yeni kız arkadaşıyla görüntülendi. Hürriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; ünlü şarkıcının sevgilisi, Portekizli manken Tessy Ramos.
 
Portekiz’in tescilli güzellerinden olan model, bir organizasyon için geldiği İstanbul’da hayatının aşkını bulunca buraya taşınma kararı aldı.
 
Ramos’un asıl mesleği öğretmenlik. Manken, 4 yıl önce katıldığı Lady Universe yarışmasında ikinci olunca kariyerini model olarak sürdürmeye karar verdi. Avrupa’da tanınmış bir model olan Ramos, şimdi de mesleğine İstanbul’da, sevgilisinin yanında devam edecek.
 

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