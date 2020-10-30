İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri ne zaman? Bakan açıkladı!

Yüz binlerce kişi bekliyordu. Ödemelerin yapılacağı gün açıklandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ekim ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin yapılacağı tarihi açıkladı. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman ödenecek? İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşte İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri ile ilgili detaylar...

İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri ile ilgili açıklama geldi. Yüz binlerce kişinin yararlandığı işsizlik ve kısa çalışma ödenekleri ile ilgili Bakan tarih verdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ekim ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin yapılacağı tarihi açıkladı. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman ödenecek? İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşte İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri ile ilgili detaylar...

İŞSİZLİK VE KISA ÇALIŞMA ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ekim ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Kasım'da hesaplara yatırılacağını bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ekim ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri hakkında bilgi verdi. Ödemelerin 5 Kasım'da hesaplara yatırılacağını aktaran Selçuk, yeni normal sürecinde istihdamın korunması için desteklerin süreceğini, çalışanların ve işverenlerin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

Bakan Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 31 Aralık'a kadar uzatıldığını da anımsattı.

Kısa Çalışma Ödeneği ve İşsizlik Ödeneği vatandaşların IBAN hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ise ödemeler PTT üzerinden yapılacak.