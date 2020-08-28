İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 3 Eylül'de başlıyor...

İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödeme tarihleri belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül'den itibaren yapılacağını bildirdi.

İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? sorularının ardı arkası kesilmiyordu. Beklenen cevap geldi. İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödeme tarihleri belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül'den itibaren yapılacağını bildirdi.

Bakan Selçuk, “Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 3 Eylül’den itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız” dedi.

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlatan Selçuk, “T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0-2-4 olanlara 3 Eylül’de, 6-8 olanlara 4 Eylül’de ödemeler yapılacak” açıklamasını yaptı.