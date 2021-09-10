10 Eylül 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.456 0.22 EURO 10,0120 0.19
USD 8,4500 0.15 ALTIN 489,310 0.52
CANLI BORSA
TÜMÜ

İşsizlik rakamları açıklandı

10 Eylül 2021 Cuma - 10:01 | Son Güncelleme : 10 09 2021 - 10:07

TÜİK, temmuz ayına ilişkin işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre, işsizlik yüzde 12 oldu


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2021 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.
 
Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %12,0 seviyesinde gerçekleşti
 
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 506 bin kişi artarak 3 milyon 902 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,4 puanlık artış ile %12,0 seviyesinde gerçekleşti.
 
Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %45,1 oldu
 
İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 125 bin kişi artarak 28 milyon 730 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık artış ile %45,1 oldu.
 
Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı %51,2 olarak gerçekleşti
 
İşgücü 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 631 bin kişi artarak 32 milyon 632 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,9 puanlık artış ile %51,2 olarak gerçekleşti.
 

ETİKETLER

işssizlik rakamları tüik temmuz
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.