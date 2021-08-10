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İşsizlik rakamları açıklandı

10 Ağustos 2021 Salı - 10:03 | Son Güncelleme : 10 08 2021 - 10:03

Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 2,5 puan azalışla yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşti.


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