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İşsizlik rakamları açıklandı

AA |  22 Mart 2021 Pazartesi - 10:02 | Son Güncelleme : 22 03 2021 - 10:02

Türkiye'de işsizlik oranı, 2020'de bir önceki yıla göre 0,5 puan azalarak yüzde 13,2 olarak gerçekleşti.


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