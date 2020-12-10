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İşsizlik rakamları açıklandı

10 Aralık 2020 Perşembe - 10:05 | Son Güncelleme : 10 12 2020 - 10:39

Türkiye'de işsizlik oranı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre 1,1 puan azalarak yüzde 12,7 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 550 bin kişi azalarak 4 milyon 16 bin kişiye geriledi.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin iş gücü  istatistiklerini açıkladı.
 
Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz  sayısı, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre 550 bin kişi azalarak 4 milyon 16  bin kişi olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde işsizlik oranı 1,1 puanlık azalışla  yüzde 12,7 seviyesinde gerçekleşti.
 
Tarım dışı işsizlik oranı ise 1,5 puanlık azalışla 14,9 olarak  hesaplandı.
 
Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,8 puan  azalarak yüzde 24,3 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda da 1,2 puan düşüşle  yüzde 12,9 olarak belirlendi.
 

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