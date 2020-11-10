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İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
10 Kasım 2020 Salı - 10:03
| Son Güncelleme : 10 11 2020 - 10:17
Türkiye'de işsizlik oranı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre 0,8 puanlık azalışla yüzde 13,2'ye geriledi
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