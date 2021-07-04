Haberler »

Çalışma Hayatı Haberleri » Çalışan Hakları Haberleri »

Çalışan Hakları Haberleri İşsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Haziran ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar?

İşsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Haziran ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar?