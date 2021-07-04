İşsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Haziran ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar?

Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerinin tarihi merak ediliyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, haziran ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerinin yatırılacağı tarihi duyurdu. Ödemeler başlıyor. Peki, İşsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşte Haziran ayı kısa çalışma ödeneği ve işsizlik ödeneği ödeme tarihi...
KISA ÇALIŞMA VE İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, haziran ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerinin 5 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Bakan Bilgin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Haziran ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerini 5 Temmuz'da yapıyoruz. Ödemeler vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlarımız ödemelerini PTT üzerinden alabilirler" dedi.