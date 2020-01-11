Gazetevatan.com » Çalışma Hayatı » İşsizlik maaşına zam! 2020 yılı işsizlik maaşı ne kadar oldu?
İşsizlik maaşına zam! 2020 yılı işsizlik maaşı ne kadar oldu?
Asgari ücret ile birlikte işsizlik maaşı da arttı. Son artışla birlikte 2020 yılındaki en düşük en düşük ve en yüksek işsizlik maaşı da belli oldu. İşsizlik maaşı nasıl alınır? Kime, ne kadar süreyle ödenir? İşte merak edilen detaylar...
Devlet, istek, yetenek, sağlık ve yeterliliği olmasına rağmen, farklı nedenlerle işini kaybeden sigortalıların işlerini kaybetmeleri nedeniyle uğramış oldukları gelir kaybını bir süre ve belirli bir ölçüde karşılıyor. Buna işsizlik maaşı deniyor.