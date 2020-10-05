İşsizlik maaşı yattı mı? İşsizlik maaşı ödeme tarihleri...

Eylül ayına ait işsizlik maaşı ödemeleri başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk eylül ayına ait işsizlik maaşı ödemelerinin yapılacağı tarihi açıkladı. Peki, İşsizlik maaşı yattı mı? İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşsizlik maaşı ödeme tarihleri...

İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

İşsizlik maaşı ödemeleri Eylül ayında 5 Ekim Pazartesi günü hesaplara yatırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 5 Ekim’de hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 5 Ekim'de vatandaşların hesaplarına yatırılacağını belirtti.

Bakan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşların ödemelerinin ise PTT üzerinden olacağını ifade etti.

İŞSİZLİK MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İşsizlik parası almak isteyen kişilerin İŞKUR ’a başvuru yapması gerekiyor. Başvurular internet üzerinden de yapılabilecek. İşsiz kalan kişi İŞKUR’a hiç gitmeden de işsizlik parasına başvurabilir.

İşsizlik ödeneği için, www.iskur.gov.tr adresinden işsizlik parasına başvuru yapılabilir. İnternet üzerinden yapılan başvuru sonrasında gerekli kontroller yapıldıktan sonra kişi işsizlik parasını hak etmişse kendisine işsizlik parası verilmeye başlanır.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDE SÜREYE DİKKAT!

İşsizlik sigortasına başvuru yapmak için iş sözleşmesinin feshinden itibaren 30 günlük süreyi geçirmemek gerekiyor.

Bu süre içerisinde yapılan başvurular İŞKUR tarafından inceleniyor ve gerekli hizmetler için işlemler başlatılıyor. Yani işsiz kalan kişi adına iş arayan kaydı yapılıyor, işsize iş ve meslek danışmanı ataması gerçekleştiriliyor, işe yerleştirme faaliyetleri için mesleki eğitim planlamasına başlanıyor.

Ancak 30 günlük süre geçirilirse, işsizin işsizlik parası alacağı süre üzerinden geç kalınan günler düşülüyor. Örneğin işsiz kalan kişi son üç yıl içinde 600 sigortalı olarak çalışmış ve işsizlik sigortası primi ödemiş ise 180 gün işsizlik parası alabiliyor. Ancak aynı kişi iş sözleşmesinin feshinden 60 gün sonra İŞKUR’a başvuru yapmış ise 180 gün yerine 150 gün işsizlik parası alabilecek.

Yani başvuruda geç kaldığı her gün, işsizlik ödeneği alabileceği süreden düşülecek. Bu nedenle işsizlerin işsizlik sigortası başvurularını İŞKUR’a 30 günlük süre içerisinde yapmaları gerekiyor.

30 günlük sürenin aşılmasında yalnız bazı durumlarda yararlanma süresinden düşülmemesi mümkün. Bu da ortada mücbir bir sebebin bulunması hali. Ancak olağanüstü bir durumun başvuruyu engellemesi halinde, deprem, sel, yangın veya kişinin çok ağır bir hastalık veya kaza geçirmesi durumundaki gecikmelerde başvuru süresinin aşılmasına rağmen yararlanma süresinde herhangi bir kayıp olmuyor.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

İşsizlik parası almaya başlayan kişi yeniden çalışmaya başlarsa, emekli olursa, İŞKUR’un meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimlerine haklı nedeni olmadan katılmazsa, İŞKUR’un çağrılarına cevap vermezse ve yine İŞKUR’un kendisine teklif ettiği ve son mesleğine ve kazandığı paraya uygun olan, ikamet ettiği yerin belediye mücavir alan sınırları içerisinde kalan bir işi kabul etmezse işsizlik parası kesilir.

İşsizlik parası alan kişinin İŞKUR’dan gelen çağrılara uyması, İŞKUR’un kendisine sunduğu hizmetleri takip etmesi şarttır. Aynı şekilde çalışmaya başlayan bir kişinin de mutlaka İŞKUR’u bilgilendirmesi ve işsizlik parasını kestirmesi gerekir.