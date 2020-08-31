İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? sorusu eylül ayının gelmesiyle birlikte en çok araştırılan konuların başında geliyor. Geçen hafta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ne zaman yatıyor? İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödeme tarihi...

İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği eylül ayının gelmesi ile birlikte milyonlarca kişi tarafından merak edilen konuların başında geliyor. Geçen hafta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneğinin ödemeleri ile ilgili açıklama yaptı. Peki, Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ne zaman yatıyor? İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödeme tarihi...

İŞSİZLİK MAAŞI VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül’den itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu. Bakan Selçuk, “Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 3 Eylül’den itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız” dedi.

KİME HANGİ GÜN ÖDEME YAPILACAK?

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlatan Selçuk, “T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0-2-4 olanlara 3 Eylül’de, 6-8 olanlara 4 Eylül’de ödemeler yapılacak” açıklamasını yaptı.