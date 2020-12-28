İşsizlik maaşı ne kadar 2021? İşsizlik maaşı asgari ücretin yüzde kaçı?

İşsizlik maaşı ne kadar oldu 2021? Asgari ücret zammı ile beraber işsizlik maaşı da artacak. SGK’ya bağlı kişilerin iş sözleşmesinin fesih edilmesi sonrasın verilen işsizlik maaşı asgari ücrete göre belirleniyor. Asgari ücretin bugün belli olmasının ardından işsizlik maaşı alanlar yeni yılda ne kadar maaş alacaklarını merak ediliyor. Peki, 2021 İşsizlik maaşı ne kadar?

Asgari ücret zammı ile beraber işsizlik maaşı ne kadar olacak 2021? sorusu günün en çok merak edilen sorularının başında geliyor. Sigortalıların kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması durumunda kaldıkları süre içerisinde verilen işsizlik ödeneği de asgari ücret zammında etkileniyor. İşsizlik maaşı ne kadar oldu 2021?

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLACAK 2021?

İşsizlik maaşı ise ödenen tutara göre değişiklik gösterdi; 1168.27 lira alanın maaşı 1420.14 liraya, 1389.37 lira alanın maaşı 1688.91 liraya, 2336.53 lira alanın maaşı 2840.28 liraya çıktı.

İŞSİZLİK MAAŞI ASGARİ ÜCRETİN YÜZDE KAÇI?

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80'ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

Bir kişinin alabileceği günlük işsizlik ödeneği en fazla günlük brüt asgari ücre tutarının %80'i kadar olabilir. Yüksek ücretli çalışanlar için günlük ortalama kazancın %40'ı, günlük asgari ücretin %80'ini aşıyorsa, kişinin alacağı günlük işsizlik ödeneği asgari ücretin %80'i kadar olacaktır.

İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE HAK KAZANANLARA SUNULAN HİZMETLER

İşsizlik Ödeneği

Genel Sağlık Sigortası Primleri

Yeni bir iş bulma

Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NE KADAR SÜRE ALINIR?

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün, süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.