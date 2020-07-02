İşsizlik maaşı ile ilgili çok önemli karar! Cumhurbaşkanı Erdoğan yetkisini kullandı artık...

Milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiren yeni düzenleme. Kısa çalışmanın başlangıcında yarım ücret ödemesi yapıldığından, ayrıca uzatılan sürenin ilk haftasında yarım ücret ödenmesi söz konusu olmayacak. Çalışanları ilgilendiren önemli bir düzenleme de kararda yer alıyor. Buna göre, gerek üç aylık kısa çalışma süresi, gerekse uzatılan bir aylık süre işsizlik ödeneği süresinden düşülmeyecek.

Gazetevatan yazarı Dr. Cahit Evcil uzatılan kısa çalışma süresine ilişkin bilinmesi gereken önemli ayrıntıları yazdı. İşte milyonlarca kişiyi ilgilendiren o düzenlemedeki önemli maddeler... 30/06/2020 tarih ve 31171 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan 29/06/2020 tarih ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yeni koronavirüs (Covid-19) gerekçesiyle 30/6/2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma süresi bir ay uzatılmıştır. Bu yazımızda uzatılan kısa çalışma süresine ilişkin olarak işçi ve işverenlerin bilmesi gerektiğini düşündüğümüz hususlara değineceğiz.

Öncelikle belirtelim ki, kısa çalışma ödeneğinin süresi; yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın, daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla uzatılmıştır. Dolayısıyla işverenlerin kısa çalışma süresini uzatmak için yeni yönetim kurulu kararı almalarına, başvuruda bulunmalarına ve başvurularına işçi listesi eklemelerine gerek bulunmamaktadır. Bu durum bürokrasiyi azaltıp gerek işveren gerekse İŞKUR personeline kolaylık sağlayacaktır.

Kısa çalışmanın uzatılmasına ilişkin bir müracaat gerekmemekle birlikte uzatılan kısa çalışmadan yararlanmak istemeyen işverenlerin bu durumlarını en kısa zamanda İŞKUR’a bir dilekçeyle ya da elektronik postayla bildirmesi gerekmektedir.

Süre uzatımı sadece daha önce kısa çalışmaya başvurulan işyeri için söz konusudur. Dolayısıyla bu kapsamda yeni işyeri başvurusunda bulunulamaz. Yine uzatılan sürede yeni personel kısa çalışmaya dâhil edilemez. Sadece daha önce başvurusu yapılan, kısa çalışmadan yararlanan ve kısa çalışması işverence sonlandırılmayan personel için uzatılan sürede kısa çalışma ödeneklerinden yararlanılması söz konusu olacaktır. Kısa çalışma döneminde işveren tarafından kısa çalışması sonlandırılarak tam zamanlı çalışmaya başlayan personelin ve emekli personelin uzatılan kısa çalışmadan yararlanmaları ise söz konusu değildir.

Kısa çalışmadan yararlandırılan personelin uzatma döneminde kısa çalışma sürelerinin arttırılması mümkün değildir. Örneğin, haftada 15 saat çalışılmayan, 30 saat çalışılan işyerinde çalışılmayan sürenin 30 saate çıkarılması mümkün değildir. Ancak 15 saat çalışılmayan süre 7,5 saate düşürülebilir. Bunun için İŞKUR’a başvurulması yeterli olacaktır.

Düzenlemeye göre, 01 Temmuz ’dan önce kısa çalışma uygulaması biten işyerleri bakımından 01 Temmuz tarihinden itibaren, 01 Temmuz itibariyle kısa çalışma uygulaması devam eden işyerleri bakımından ise kısa çalışma bitiş tarihinden başlamak üzere bir ay kısa çalışma süresi uzatılmıştır. Örneğin, 22/06/2020 tarihinde kısa çalışma uygulaması biten işyerinin kısa çalışma süresi 01/07/2020 tarihinden itibaren bir ay uzayacaktır. Kısa çalışma süresi 10/07/2020 tarihinde biten işyeri için ise kısa çalışma süresi 11/07/2020 tarihten itibaren bir ay uzayacaktır.

Kısa çalışmanın başlangıcında yarım ücret ödemesi yapıldığından, ayrıca uzatılan sürenin ilk haftasında yarım ücret ödenmesi söz konusu olmayacaktır.Çalışanları ilgilendiren önemli bir düzenleme de Karar’da yer almaktadır. Buna göre, gerek üç aylık kısa çalışma süresi, gerekse uzatılan bir aylık süre işsizlik ödeneği süresinden düşülmeyecektir. Cumhurbaşkanı, bu konuda kanunla kendisine verilen yetkiyi kullanarak, kısa çalışma sürelerinin ileride alınacak işsizlik ödeneklerinden mahsup edilmemesini sağlamıştır.