İşsizlik maaşı bayramdan önce ödeniyor mu? T.C kimlik numarası ile işsizlik maaşı sorgulama!

İşsizlik maaşı bayramdan önce verilecek mi 2020? Sorusunun cevabı işsizlik maaşı alan vatandaşla tarafından merak ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin bugünden itibaren TC kimlik numarasının son hanesine göre hesaplara yatırılacağını duyurdu. İşsizlik maaşı sorgulama…

İşsizlik maaşı sorgulaması, Bakan Selçuk tarafından yapılan açıklamanın ardından yoğunluk kazandı. Bakan Selçuk, “5 Ağustos’ta yapılması gereken Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Böylece Bayram öncesinde vatandaşlarımıza bu destekleri ulaştırmış olacağız. Ödemeleri, bugünden itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.” dedi. İşte T.C. kimlik numarası ile işsizlik maaşı ödeme tarihi…

İŞSİZLİL MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE VERİLECEK

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlatan Bakan Selçuk, “T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0-2 olanlara 27 Temmuz’da, 4-6 olanlara 28 Temmuz’da, 8 olanlara 29 Temmuz’da ödemeler yapılacak.” açıklamasını yaptı.