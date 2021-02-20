İşsize çifte maaş! 2840 lira

İşsizleri iş-meslek sahibi yapmak için pek çok destek sağlanıyor. İşsizlik maaşı alanlar isterse kurslara katılıp ikinci bir ödemeden faydalanabiliyor. İşsizler 10 aya kadar maaş alabiliyor. İşsizlerin eline aylık bin 420 ile 2 bin 840 lira arasında para geçiyor.

İstihdam birçok teşvik ve uygulama ile destekleniyor. İşsizler için de birçok düzenleme devrede: İşsizler 10 aya kadar maaş alabiliyor. İşsizlerin eline aylık bin 420 ile 2 bin 840 lira arasında para geçiyor.

İŞBAŞI EĞİTİMİ VE HARÇLIK

İŞKUR, işbaşı eğitim programlarına katılanlara günlük 108,68 lira ödüyor. Bu tutar, işsizlik maaşı alırken bu programlara katılanlar için günlük 54,34 lira.

MESLEK EĞİTİM KURSU

İŞKUR'a kayıtlı işsizler, açılan kurslara katılıp yeni bir meslek ediniyor. Katılımcılara günlük 30-60 lira arasında ödeme yapılıyor.

İŞTE ANNE PROJESİ

İşte Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan kadınlara İŞKUR programlarına katılımları halinde günlük 95 lira veriliyor.

DANIŞMANLIK HİZMETİ

İş ve meslek danışmanları işsizlerin istihdamı için destek sağlıyor.

ANNELERE 400 LİRA KREŞ DESTEĞİ

İmalat sektöründeki mesleklerde işbaşı eğitim programlarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 lira bakım desteği ödemesi yapılıyor. (Takvim)