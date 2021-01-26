İşsiz kalmıyorlar! Pandemi talebi daha da arttırdı

Yurt dışından yılda 100 milyon dolar

Her yıl başta Azerbaycan Irak ve Türkmenistan olmak üzere dünyanın hemen her yerinden sadece fizik tedavi için Türkiye’ye 60 binin üzerinde hasta geldiğine dikkat çeken Alptekin şöyle devam etti:

“Bu hastaların çoğu tedavi bitene kadar Türkiye’de kalıyor. Bu bazen 3 ay sürebiliyor. Türkiye ekonomisine yurtdışından gelen fizik tedavi hastalarının bıraktığı ücret 100 milyon doların üzerinde. Yurtdışı sınırları tamamen açıldığında bu alanda ciddi bir patlama bekleniyor.”

Hareket şart

Alptekin’in verdiği bilgiye göre fizik tedavi, postür ve kas dengesizliğini düzeltmek, hareket kabiliyeti ve dayanıklılığı artırmak için uygulanıyor. Bu sayede eklemler kuvvetleniyor. İnme, parkinson hastalığı ve omurilik yaralanması gibi nörolojik bozuklukları olan hastalarda fizik tedavi büyük fayda sağlayabiliyor. Fizik tedavi hareketleri kasların yeniden eğitimi ve kontrolüne, günlük işlevlerin iyileştirilmesine, güç ve esneklik kazanımına imkan tanıyor. (Posta)