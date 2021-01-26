İşsiz kalmıyorlar! Pandemi talebi daha da arttırdı

Pandemiile birlikte evde hareketsiz kalınan son 1 yıllık süreçte tam 2 milyon kişi fizik tedaviye muhtaç hale geldi. Pandemi öncesi 13 milyon civarında olan fizik tedavi hastası sayısı böylelikle 15 milyona çıkmış oldu. Fizik Tedavi Uzmanı Doç. Dr. Kerem Alptekin, Türkiye’de yılda 2.5 milyon hastanın fizik tedavi seanslarından faydalandığını belirterek “Dünyanın en modern tesislerine sahibiz. Şu an 1700 adet fizik tedavi kliniğimiz, 2500 adet de özel eğitim rehabilitasyon merkezimiz var. Tesisler ve tedaviler standartların üzerinde ve fiyatlar da uygun olduğu için Türkiye bu alanda dünyada nam salmış durumda. Ancak uzman sayısı yeterli değil” dedi.
20 bin kişiye 1 uzman düşüyor
Türkiye’de 4 bin civarında fizik tedavi ve rehabilitasyon hekimi ve 20 bin civarında da fizyoterapist olduğunu anlatan Kerem Alptekin, “Bu alanda çok ileride olmamıza rağmen 20 bin kişiye bir fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman hekimi düşmektedir. Yani Avrupa ve ABD gibi gelişmiş ülkelerin oldukça gerisinde. Türkiye’de sağlık harcamalarının sadece yüzde 1.4’ü rehabilitasyon hizmetlerine ayrılıyor” diye konuştu.
Yurt dışından yılda 100 milyon dolar
Her yıl başta Azerbaycan, Irak ve Türkmenistan olmak üzere dünyanın hemen her yerinden sadece fizik tedavi için Türkiye’ye 60 binin üzerinde hasta geldiğine dikkat çeken Alptekin şöyle devam etti:
“Bu hastaların çoğu tedavi bitene kadar Türkiye’de kalıyor. Bu bazen 3 ay sürebiliyor. Türkiye ekonomisine yurtdışından gelen fizik tedavi hastalarının bıraktığı ücret 100 milyon doların üzerinde. Yurtdışı sınırları tamamen açıldığında bu alanda ciddi bir patlama bekleniyor.”
Hareket şart
Alptekin’in verdiği bilgiye göre fizik tedavi, postür ve kas dengesizliğini düzeltmek, hareket kabiliyeti ve dayanıklılığı artırmak için uygulanıyor. Bu sayede eklemler kuvvetleniyor. İnme, parkinson hastalığı ve omurilik yaralanması gibi nörolojik bozuklukları olan hastalarda fizik tedavi büyük fayda sağlayabiliyor. Fizik tedavi hareketleri kasların yeniden eğitimi ve kontrolüne, günlük işlevlerin iyileştirilmesine, güç ve esneklik kazanımına imkan tanıyor. (Posta)