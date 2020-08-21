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Issız adam Halil Sezai plajda

Issız adam Halil Sezai plajda Şarkıcı ve oyuncu Halil Sezai, önceki gün Bodrum’da görüntülendi.
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