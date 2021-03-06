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ISS astronotları, uzay yürüyüşüne çıktı

06 Mart 2021 Cumartesi - 17:40 | Son Güncelleme : 06 03 2021 - 17:40

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görevli astronotlar, istasyonu haziranda gönderilmesi beklenen ve istasyonun güç kapasitesini yüzde 30 arttıracak güneş panellerinin kurulumuna hazırlamak için uzay yürüyüşüne çıktı.


Lbc'nin haberine göre, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA)  astronotu Kate Rubins ve Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA)  astronotu Soichi Nagouchi, ISS’de güneş panellerinin kurulacağı platformu  kuruluma hazır hale getirmek için istasyonun en uzak ucuna doğru uzay yürüyüşüne  çıktı.
 
Rubins ve Soichi, eskimiş cıvataları yenileriyle değiştirecek, gevşek  olanları sabitleyecek ve güneş panellerinin oturtulacağı yuvalarda kurulumun  rahat yapılabilmesi için dirsekler ve destek payandaları monte edecek.
 
NASA, Twitter hesabında astronotların istasyonun dışına çıktıkları  video görüntülerini paylaşarak "Ne manzara ama! Rubins ve Soichi şu anda dünyadan  yaklaşık 402 kilometre yukarda bulunan Uzay İstasyonu’nun dışında çalışıyorlar."  ifadelerini kullandı.
 
NASA, SpaceX ve Boeing’in bu yıl içinde göndereceği mürettebatla  enerji ihtiyacı artacağı için daha fazla astronot ve ekipmana yetecek şekilde  istasyonun enerji kapasitesini yüzde 30 artırmayı amaçlıyor.
 
En eskisi 20 yıl önce kurulan mevcut 8 güneş panelinin zamanla  bozulduğu, Boeing tarafından üretilen yeni gelişmiş güneş panellerinin uzay  istasyonuna SpaceX tarafından gönderileceği belirtildi.
 
Bu yürüyüşün yakında 6 aylık görevleri sona erecek olan iki astronotun  da son tecrübeleri olduğu aktarıldı.
 
Rubins’in nisan ortasında iki Rus kozmonot ile bir Rus kapsülünde,  Soichi’nin ise nisan veya en geç mayısta, Victor Glover ve diğer iki Nasa  astronotuyla SpaceX ile Dünya’ya dönmesi bekleniyor.
 

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ISS Uluslararası Uzay İstasyonu uzay yürüyüşü
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