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İsrailli milletvekilinden, Filistinli tutukluların ailelerine saldırı

AA |  25 Aralık 2017 Pazartesi - 22:30 | Son Güncelleme : 25 12 2017 - 22:47

İsrail'deki Likud Partisi milletvekili Oren Hazan'ın, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların ailelerini taşıyan otobüsü durdurarak, tutukluların yakınlarına sözlü saldırıda bulunduğu ve hakaret ettiği bildirildi.


Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrailli milletvekili Hazan,  Gazze'den gelerek İsrail'in Nefha Cezaevi'ndeki yakınlarını ziyaret etmek isteyen  tutukluların ailelerinin bulunduğu otobüsü zor kullanarak durdurdu.
 
Otobüsün içine giren Hazan, tutuklu yakınlarına küfür ve hakaret  içerikli sözler söyledi.
 
Yerel basında yayınlanan bir görüntüde Hazan'ın otobüs içinde  tutuklulardan birinin annesine yönelerek kadının ve ziyaret etmek istediği  oğlunun ismini sorduğu yer alıyor.
 
Hazan'ın "Böcek oğlun ne yaptı?" diye sorduğu, annesinin ise "Benim  oğlum böcek değil. Soruna cevap vermeyeceğim." dediği görülüyor.
 
 Milletvekili Hazan'ın bunun üzerine Filistinli annenin oğluna hakaret  içeren sözler söylediği, annenin ise milletvekiline karşılık verdiği duyuluyor.
 
Filistinli annenin kendisine karşılık vermesi üzerine görüntülerde  Hazan'ın, "Ben milletvekiliyim" dediği, annenin ise "İster milletvekili ol ister  Netanyahu ol. Bizim çocuklarımız sizin hepinizden daha üstün." ifadeleri yer  alıyor.
 
Hazan, olayla ilgili daha sonra İsrail radyosunda yer alan  açıklamasında, "Filistinlilere, Gazze'de 2014'ten bu yana alıkonulan İsrail  askerlerinin yeri öğrenilmeden İsrail hapishanelerindeki çocuklarını ziyaret  edemeyecekleri mesajını vermek istediğini" belirtti.
 
 Hamas'tan Hazan'a tepki
 
Öte yandan Hamas sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada,  Hazan'ın yaptıklarına tepki göstererek, "Knesset milletvekilinin yaptıkları  eşkıyalıktır. Barbarlıktır." ifadelerini kullandı.
 
Kasım, açıklamasında "Knesset üyesinin, tutuklu ailelerine saldırısı  işgalcilerin ve liderlerinin, davranışlarındaki sadizmin bir göstergesi."  ifadelerine yer verdi.
 
 Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden açıklama
 
Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden yapılan açıklamada da "Ailelerin,  cezaevlerindeki yakınlarını hiçbir müdahaleye maruz kalmadan güven içinde ziyaret  etme hakkı vardır." denildi.
 
 Açıklamada, yaşanan olayla ilgili İsrail makamlarıyla iletişime  geçileceği belirtilerek, Komitenin ziyaret izinlerini organize ettiğini ancak  güvenlik meselesinin İsrail'in sorumluluğunda olduğuna işaret edildi.
 
 İsrail makamları, Uluslararası Kızılhaç Komitesi koordinasyonuyla  sınırlı sayıda Filistinlinin, İsrail hapishanelerindeki yakınlarını görmelerine  izin veriyor.
 
 
  Oren Hazan Donald Trump ile birlikte...
    

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İsrail Filistin Hazan
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