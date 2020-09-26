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İsrailli eski bakanın tarihi eser çalarken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı

AA |  26 Eylül 2020 Cumartesi - 20:02 | Son Güncelleme : 26 09 2020 - 20:02

İsrail eski Savunma Bakanı Moşe Dayan'ın 1969 yılında Sina Yarımadası'nda Mısır'a ait tarihi eserleri çalarken çekilmiş fotoğrafı yayınlandı.


İsrail Maariv gazetesinin yayınladığı bir haberde, İsrail'de 1967-1974  yılları arasında savunma bakanı olan Moşe Dayan'ın Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki  Serabit el-Hadim bölgesinde tarihi eserleri çalarken çekilen fotoğrafına yer  verildi.
 
Fotoğrafın Dayan'ın tarihi eserleri çaldığının belgesi olduğu  belirtilen haberde, Dayan ve beraberindeki askerlerin Mısır arkeoloji bölgesinden  yağmaladıkları eserlerin olduğu çantaları taşırken görüntüleri yer alıyor.
 
Maariv'de gazeteci olan İdo Dissentchik, olaya Ebu Rudeys'teki petrol  sahalarını koruyan bir askerken şahit olduğunu belirtti.
 
Bir gün kendisi ve diğer askerlerin, bölge gezisi yapan Savunma Bakanı  Dayan'ın güvenliğini sağlamak için Firavun tapınağı olan Sarabit al-Server'a  gitme emri aldığını aktaran Dissentchik, "Askerler araçlarla hedeflerine  götürüldüler ve geldikleri yerde Dayan'ın helikopterini buldular. Dayan, koruma  görevlisi beklemiyordu. Belki geldiğimizden de haberi yoktu. O ve tarihi eser  uzmanı arkadaş askeri değil, tarihi eser gezisi yaptılar." ifadelerini kullandı.
 
Dissentchik, Dayan'ın çantaları askeri helikopterle bölgeden  çıkarttığını kaydetti.

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İsrail Moşe Dayan Mısır tarihi eser
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