11 Ocak 2018 Perşembe
İSTANBUL 
12°C / 8°C
GALERİ VİDEO
BIST 113.589 0.00 EURO 4,5530 0.16
USD 3,7990 -0.03 ALTIN 161,120 1.18
CANLI BORSA
TÜMÜ

İsrailli bakandan skandal sözler: Ölümlerin zamanı geldi

10 Ocak 2018 Çarşamba - 19:52 | Son Güncelleme : 10 01 2018 - 19:54

İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel, güvenlik güçlerinin Filistinlilere müdahalesinde yeterince kan akmadığını savundu. Ariel, kriz çıkaracak açıklamasında “Ölümler ve yaralanmaların zamanı geldi” dedi.


Yerel Reshet Bet radyosuna konuşan İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel'in ağzından adeta kan damladı. İsrailli güvenlik güçlerinin Gazze'deki Filistinlilere müdahalesinin daha sert olması gerektiğini savunan Ariel, "Nasıl bir özel silahımız var ki, ateş açıyor ve duman bırakıyor ama kimse yaralanmıyor? Ölüm ve yaralanmaların da artık yaşanması lazım" dedi.
 
Ariel, "Güvenlik yapılanması neyin yapılması, ne kadar yapılması ve neden yapılması gerektiği konularına hâkim. Bunu tartışmaya ihtiyacımız yok. Oraya gidip planları uygulamamız lazım" dedi.
 

ETİKETLER

İsrail Uri Ariel İsrailli bakan skandal sözler
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.