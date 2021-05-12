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İsrail terörü devam ediyor: 9 Filistinli daha şehit oldu

AA |  12 Mayıs 2021 Çarşamba - 21:36 | Son Güncelleme : 12 05 2021 - 21:36

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 2'si çocuk 9 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 65'e ulaştı.


Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in  bölgeye düzenlediği son saldırılarda 2'si çocuk 9 Filistinli daha şehit oldu.
 
İsrail'in 10 Mayıs Pazartesi gününden bu yana Gazze'nin çeşitli  bölgelerine düzenlediği saldırılarda, 16'sı çocuk, 5'i kadın 1'i yaşlı olmak  üzere 65 Filistinlinin şehit olduğu, yaralı sayısının ise 365'e çıktığı  kaydedildi.
 
Bakanlık, daha önce yaptığı açıklamada Gazze'deki şehit sayısını 56,  yaralı sayısını da 335 olarak duyurmuştu.
 
Kudüs ve Gazze'deki olaylar
 
Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal  altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden  çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.
 
İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine  Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.
 
Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların  Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

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