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İsrail sokakları karıştı! İç savaş çıkmak üzere, linç etmeye çalıştılar...
İsrail dünya kamuoyunun gözü önünde adeta canlı yayında Filistinlileri katletmeye devam ediyor. Son saldırılarda 2’si çocuk 9 Filistinli daha şehit oldu. Toplam 65 Filistinli yaşamını yitirdi. Hamas tarafından düzenlenen roket saldırılarında ise altı kişi öldü. İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'ın paylaştığı videoda, çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu kalabalık yerleşimci grubunun Filistinli bir sürücüye saldırarak linç etmeye çalıştı. Bugüne kadar görülmemiş biçimde çatışmalar yaşanırken uzmanlar, İsrail'in saldırıları sürdürmesi durumunda olayların iç savaşa evrilebileceği değerlendirmesinde bulunuyor. Fransız AFP haber ajansı, İsrail'in Gazze'de 10 katlı bir binayı vurduğunu duyurdu. Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, gerginliğe dair yaptığı açıklamada, “Tam ölçekli bir savaşa doğru sürükleniyoruz” dedi. Ayrıca milyarlarca dolar harcanan Demir Kubbe, Gazze’den gelen roketli saldırıları kesmekte başarısız oldu. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Kudüs’ün kırmızı çizgi olduğunu, Kudüs’ün işgalden kurtulmasıyla ancak barış, güven ve istikrar ortamının sağlanacağını söyledi.