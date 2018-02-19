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İsrail skandal tasarıyı onayladı!

AA |  19 Şubat 2018 Pazartesi - 18:44 | Son Güncelleme : 19 02 2018 - 18:44

İsrail hükümeti yasama komitesinin, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Golan Tepeleri bölgesinde oturum izni ile yaşayan Filistin ve Suriyelilerin, "İsrail aleyhinde faaliyet ve İsrail'e sadakatsizlik" gerekçesiyle oturum izinlerinin iptal edilmesi ve sınır dışı edilmesini öngören yasa tasarısını onayladığı bildirildi.


İsrail'in Haaretz gazetesinin haberinde, dün onaylanan yasa tasarısına  göre "eğer bir kişi terör faaliyetlerine katılıyor veya İsrail devletine  sadakatsizlikte bulunuyorsa" oturum izninin iptal edilebileceği belirtildi.
 
Yeni yasanın, Doğu Kudüs'teki Filistinliler ve Golan Tepeleri'ndeki  Suriyelileri etkileyeceği aktarıldı. Yasa çerçevesinde, "terör faaliyetlerine  katıldığı veya İsrail'e sadakatsizlikte bulunduğu gerekçesiyle bu kişilerin  oturumlarının iptal edileceği ve devletin bu kişileri sınır dışı edebileceği"  bilgisi paylaşıldı.
 
İsrail, işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'teki Filistinliler ve Golan  Tepeleri'ndeki Suriyelilere vatandaşlık hakkı sağlamıyor, ancak oturum izni  veriyor.
 
Uluslararası insan hakları örgütleri, İsrail'in işgal altında tuttuğu  bölgelerde oturum izni ile bulunan kişilere "sınır dışı, oturum izni iptali" gibi  hak ihlallerini yoğun olarak eleştiriyor.
 
Filistin tarafından yasa tasarısına tepki
 
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Merkez Yürütme Komitesi Üyesi Salih  Rafet, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, yasa tasarısını İsrail'in "ırkçı  politikasının devamı" şeklinde niteledi.
 
Rafet, "İşgalci İsrail hükümeti, ABD'nin tam desteği ile uluslararası  kanunların ve insani değerlerin aksine ırkçı yasalar ile Filistin davasını  tasfiye etmek ve insanları topraklarından, evlerinden etmek için tüm yolları  deniyor." ifadelerini kullandı.
 
Yüksek Mahkeme'nin kararına karşı hükümetin yasa tasarısı
 
İsrail İçişleri Bakanlığı'nın Doğu Kudüs'te oturum izni bulunan dört  Filistin parlamentosu milletvekilinin oturumunu "Hamas ile ilişkili oldukları"  gerekçesiyle iptal etme kararı, İsrail Yüksek Mahkemesi tarafından geçen eylül  ayında bozulmuştu.
 
Mahkeme, İçişleri Bakanlığı kararının uygulanabilmesi için oturum  kanununda değişiklik yapılması gerektiğine hükmetmişti.
 
İsrail İçişleri Bakanlığı'nın mahkemenin kararı çerçevesinde yeni yasa  tasarısını hazırlamaya başladığı aktarılmıştı.
 
Söz konusu yasa tasarısının uygulamaya girebilmesi için İsrail  parlamentosu Knesset tarafından oylanması gerekiyor.
 
Filistin yönetiminin paylaştığı verilere göre, İsrail 1967 yılındaki  işgalinden bu yana 14 bin 500 Filistinlinin Doğu Kudüs'te oturum iznini iptal  etti.

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