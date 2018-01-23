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İsrail Şeyh Hatib'i gözaltına aldı

AA |  23 Ocak 2018 Salı - 13:58 | Son Güncelleme : 23 01 2018 - 14:01

İsrail polisi 1948 Filistin İslami Hareketi Başkan Yardımcısı Şeyh Kemal Hatib'i gözaltına aldı.


1948 Filistin İslami Hareketi Lideri Şeyh Raid Salah'ın avukatı Halid  Zabarka,  İsrail polisinin, Şeyh Hatib'i  İsrail'in kuzeyindeki Kefr Kanna beldesindeki evinde herhangi bir sebep  göstermeden gözaltına aldığını belirtti. 
 
Zabarka, Nasıra kentindeki polis merkezine götürülen Şeyh Hatib'in  gözaltına alınma sebebini öğrenmeye çalıştıklarını söyledi. 
 
Şeyh Kemal Hatib, İsrail'in Kasım 2015'te Mescid-i Aksa ve işgal  altındaki Doğu Kudüs'te işgal karşıtı faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle 1948  Filistin İslami Hareketi'nin kuzey kanadını "terör örgütü" ilan ederek  yasaklamasının ardından, İsrail'in Filistinli vatandaşlarını temsil eden Yüksek  Arap Takip Komitesi bünyesinde kurulan Özgürlükler Komisyonu'nun başkanlığını üstlenmişti. 
 
  
 

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