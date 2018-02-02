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İsrail savaş uçakları vurdu!

AA |  02 Şubat 2018 Cuma - 10:38 | Son Güncelleme : 02 02 2018 - 10:38

İsrail savaş uçakları İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait bir gözetleme merkezini bombaladı.


İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nde Hamas'ın  silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait bir askeri noktayı vurduğu  bildirildi. 
 
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Daha önce İsrail'in  güneyine atılan rokete karşılık olarak savaş uçağımız Gazze'de Hamas'a ait bir  gözetleme kulesini vurdu." denildi.
 
Gazze'deki Filistin güvenlik kaynakları da İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Gazze'nin Beyt Lahya bölgesinde bulunan gözetleme merkezinin İsrail  savaş uçakları tarafından bombaladığını belirtti.
 
Filistin sağlık kaynakları söz konusu saldırıda ölen ya da yaralananın  bulunmadığını aktardı.
 
İsrail ordusu, dün akşam yaptığı açıklamada, Gazze'den İsrail'in  güneyine roket atıldığını kaydetmişti.
 
  
 
 
 
 
 

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