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İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

AA |  03 Ağustos 2020 Pazartesi - 1:48 | Son Güncelleme : 03 08 2020 - 1:48

İsrail savaş uçakları Gazze'nin güneyindeki bir tarım bölgesine hava saldırısı düzenledi.


AA muhabirinin bölgedeki kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Gazze'nin  güneyindeki Han Yunus kentinin tarım bölgesi el-Karara, İsrail savaş uçakları  tarafından roketle vuruldu.
 
Söz konusu saldırı, İsrail ordusunun, pazar akşamı Gazze'den bir roket  mermisinin Gazze sınırına paralel bir bölgeye fırlatıldığını ve "Demir Kubbe"  hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünü açıklamasının ardından düzenlendi.
 
Saldırıda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz  bilgi verilmedi.
 
İsrail'in iddia ettiği saldırıyı Gazze'deki gruplardan henüz üstlenen  olmadı.

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İsrail Gazze hava saldırısı
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