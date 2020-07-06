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İsrail savaş uçakları Gazze'ye hava saldırısı düzenledi

AA |  06 Temmuz 2020 Pazartesi - 0:51 | Son Güncelleme : 06 07 2020 - 0:51

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin doğusunda bulunan bazı tarım arazilerine hava saldırısı düzenledi.


AA muhabirinin bölgedeki kaynaklardan aldığı bilgiye göre, hava  saldırıları Gazze'nin doğusundaki Zeytune bölgesinin tarım arazilerinde  yoğunlaştı.
 
Saldırılar sonucunda ölü ya da yaralı olduğuna dair bilgi  paylaşılmadı.
 
Öte yandan, İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, İsrail savaş  uçakları ve helikopterlerinin Gazze'deki Hamas Hareketi'ne ait mevkileri vurduğu  duyuruldu. Açıklamada, vurulan noktalarda altyapının hedef alındığı belirtildi.
 
Ayrıca İsrail ordusu, söz konusu saldırının Gazze'den fırlatılan  roketlere karşılık olduğunu öne sürdü.
 
Pazar akşamı İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'den 3 roket  fırlatıldığı "Demir Kubbe" hava savunma sistemiyle bunlardan birinin düşürüldüğü  ifade edildi. Diğer iki roketin düştüğü yer ve olası zarara ilişkin bilgi  verilmedi.
 
İsrail ordusunun Gazze'den roket fırlatıldığı iddiaları karşısında  Filistinli gruplardan olayı henüz üstlenen olmadı.
 

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İsrail Gazze hava saldırısı
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