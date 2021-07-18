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İsrail polisinden Şam Kapısı'nda Filistinlilere saldırı

AA |  18 Temmuz 2021 Pazar - 21:47 | Son Güncelleme : 18 07 2021 - 21:47

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'nda oturan Filistinli gençlere müdahale etti.


Filistinli gençler, fanatik Yahudilerin İsrail polisi korumasında  sabah ve öğleden sonra Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesinin ardından Doğu  Kudüs'te yaşanan gerginlik sonrası Şam Kapısı'nda toplandı.
 
Akşam saatlerine doğru Şam Kapısı'nda toplanan Filistinli gençler,  zaman zaman tekbirler getirdi, marşlar ve ezgiler söyledi.
 
Bir süre sonra İsrail polisi ile Filistinli gençler arasında arbede  yaşandı.
 
İsrail polisi, Filistinli gençlere ses bombası ve plastik mermiyle  müdahale etti.
 
Bazı Filistinlileri darp eden polis, birkaç kişiyi de gözaltına aldı.
 
Halen Şam Kapısı'nda gerginlik devam ediyor.

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İsrail işgal Doğu Kudüs
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