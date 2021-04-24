24 Nisan 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.345 1.10 EURO 10,1900 2.06
USD 8,3790 0.89 ALTIN 478,620 0.44
CANLI BORSA
TÜMÜ

İsrail polisi yine Filistinlilere müdahale etti

AA |  24 Nisan 2021 Cumartesi - 1:18 | Son Güncelleme : 24 04 2021 - 1:18

İsrail polisi, Mescid-i Aksa’daki teravih namazı sonrası Şam Kapısı’nda toplanan Filistinlilere müdahalesinde ses bombası ve atlı polisleri kullandı.


Filistinliler Mescid-i Aksa’da kılınan teravih namazı sonrası Doğu Kudüs’te bulunan Eski Şehir’in Şam Kapısı ve çevresinde toplandı. İsrail’in eylemlerini protesto etti.
 
Gerginliğin artması üzerine İsrail polisi, Filistinlileri dağıtmak için ses bombası ve atlı polislere başvurdu.
 
Filistinliler müdahalelere tepki
 
Filistinliler ise İsrail polisine taş ve hava fişek attı. Olaylarda birçok kişi gözaltına alındı.
 
İsrail polisi Ramazan ayının başlamasıyla Şam Kapısı önünde yer alan oturma alanlarını barikatlarla kapatmıştı.
 
Ramazan’ın ilk gününden beri sular durulmuyor
 
Teravih namazı sonrası söz konusu alanda oturmalarına izin verilmemesi nedeniyle Filistinliler, Ramazan'ın ilk gününde itibaren teravih namazı sonrası Şam Kapısı’nda toplanıyor.
 
İsrail polisinin dünkü müdahalesinde 105 Filistinli yaralanmıştı.

ETİKETLER

İsrail Mescid-i Aksa Şam Kapısı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.