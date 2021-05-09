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İsrail polisi sabah namazı sonrası Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate saldırdı

AA |  09 Mayıs 2021 Pazar - 8:25 | Son Güncelleme : 09 05 2021 - 8:30

İsrail polisi, sabah namazı sonrası Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale ederek 10 kişiyi yaraladı.


Haremi-i Şerif'te kılınan sabah namazının ardından yüzlerce kişi,  Kıble Mescidi ile Kubbetüs Sahra arasında toplanarak Filistin ve Hamas bayrakları  açtı.
 
"Canımız kanımız feda olsun sana ey Aksa" ve "Hepimiz Şeyh Cerrah'ız"  (İsrail'n bazı Filistinlileri evlerinden çıkarmak istediği Doğu Kudüs  mahallesinin adı) şeklinde sloganlar atan yüzlerce kişi, daha sonra Aksa'nın  Aslanlı Kapı ve Hutta Kapısı'na doğru yürüyüşe geçti.
 
Olay yerindeki AA foto muhabirinin aktardığına göre, bu iki kapının  dışında bekleyen İsrail polisi Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate plastik mermi ve  ses bombaları ile müdahale etti. Filistinli gençler ise polise taş ve şişe atarak  karşılık verdi.
 
Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, müdahalede 10  Filistinli plastik mermiyle yaralandı. Yaralanmaların 5'inin baş bölgesinden,  dördünün ayaktan ve birinin elden gerçekleştiği belirtilen açıklamada, polisin  Aslanlı Kapı'yı kısa bir süre giriş çıkışlara kapatması nedeniyle bazı  yaralıların hastaneye naklinin geciktiği kaydedildi.
 
Filistin Kızılayının açıklamasında, ayrıca yaralılardan birinin ağzına  plastik mermi isabet ettiği ve çenesinin yarıldığı belirtildi.
 
İsrail polisi bazı Filistinli gençleri de gözaltına aldı. Yaklaşık  yarım saat süren müdahalenin ardından durum normale döndü.
 
İsrail polisinin önceki gün Mescid-i Aksa'nın içine girerek  gerçekleştirdiği müdahalede 205 Filistinli yaralanmıştı.
 
Kudüs'te İsrail polisinin Filistinlilere dünkü müdahalesinde de 90  kişi yaralanmış, Filistin Kızılayı yaralananlar arasında bir yaşında bebek ve  çocukların da olduğunu açıklamıştı.
 
 
  
 

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İsrail Mescid-i Aksa saldırı
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