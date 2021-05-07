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İsrail polisi, Mescid-i Aksa’ya girerek cemaate saldırdı

AA |  07 Mayıs 2021 Cuma - 20:51 | Son Güncelleme : 07 05 2021 - 21:04

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı.


Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden adının yayınlanmasını istemeyen bir  yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Harem-i Şerif'te ses  ve gaz bombası kullanarak cemaati dağıtmaya çalıştığını söyledi.
 
Ayrıca, Mescid-i Aksa'nın Silsile Kapısı'nda da İsrail polisinin  Filistinlilerin girişine izin vermemesi üzerine arbede yaşandı.
 
İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki müdahalesi özellikle kadın ve  çocukların büyük panik yaşamasına yol açtı.
 
Mescid-i Aksa ve çevresinde gerilim devam ediyor.

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İsrail Mescid-i Aksa ses bomba
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