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İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Filistinli gençlere saldırdı

11 Mayıs 2021 Salı - 23:45 | Son Güncelleme : 11 05 2021 - 23:45

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da ses bombalarıyla Filistinli gençlere saldırıda bulundu.


Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Harem-i Şerif’te kılınan  yatsı ve teravih namazlarının ardından Filistinli gençler Kıble Mescidi ile  Kubbetu’s Sahra arasında toplandı.
 
İsrail polisi, tekbir ve sloganlar atan gençlere bir süre sonra ses  bombaları ile müdahale etti.
 
Filistinli gençler ise taş ve havai fişeklerle karşılık verdi.
 
İsrail polisi, Harem-i Şerif’in avlularında Filistinli gençleri  kovaladı.
 
Şam Kapısı’nda da müdahale
 
Öte yandan İsrail polisi Mescid-i Aksa’nın içinde bulunduğu Eski Şehir  bölgesinin Şam Kapısı’nda da Filistinli gençlere müdahale etti.
 
İsrail polisi, teravih namazı sonrası Şam Kapısı’nda toplanan gençlere  ses bombaları ve toplumsal olaylara müdahale aracı ile tazyikli pis sus sıktı.
 
Ayrıca bölgede bulunan Mustaribin olarak bilinen İsrail sivil giyimli  özel polisleri de bir genci gözaltına aldı.
 
Mescid-i Aksa’nın içerisinde ve çevresinde gerilim devam ediyor.
 
Filistin Kızılayı yaptığı yazılı açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i  Aksa’da yaşanan olaylarda yaralananlara müdahale için giden sağlık ekiplerine  izin vermediği belirtildi.

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İsrail Mescid-i Aksa Filistin
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