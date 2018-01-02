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İsrail parlamentosundan skandal karar!

AA |  02 Ocak 2018 Salı - 14:30 | Son Güncelleme : 02 01 2018 - 15:02

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının ardından İsrail, Doğu Kudüs'teki işgali pekiştirme yönünde adımlar atıyor. Parlamentoda işgal altındaki topraklardan İsrail'in çekilmesine yönelik karar alınmasını oldukça zorlaştıran bir yasa geçirildi. Söz konusu şartlarda İsrail'in çekilmesi neredeyse imkansız.


İsrail parlamentosu Knesset'te geçen bir yasayla işgal  altındaki Doğu Kudüs dahil kutsal şehrin herhangi bir kısmından çekilmeyi  onaylamak için parlamentoda en az üçte iki çoğunluk aranması şartı getirdi. 
 
Şehrin demografisini değiştirmek için yasa dışı Yahudi yerleşim  birimlerini sürekli genişleten İsrail, parlamentoda işgal altındaki topraklardan  çekilme kararı alınmasını zorlaştıran bir yasa geçirdi.
 
Buna göre 120 sandalyeli parlamentoda işgal altındaki Doğu Kudüs dahil  kutsal şehrin herhangi bir kısmından çekilmeyi onaylamak için en az 80 oy  gerekecek. Knesset'in resmi internet sayfasında yapılan yazılı açıklamada, yeni  yasanın aynı zamanda Kudüs'ün sınırlarını yeniden belirleyerek genişletme imkanı  sağladığı vurgulandı.
 
Bu yasadan önce yasal olarak Kudüs'ün belediye sınırlarını  değiştirerek işgal altındaki Batı Şeria'ya doğru genişletme imkanı bulunmuyordu.
 
Koalisyon ortağı olan aşırı sağcı Yahudi Evi partisi  milletvekillerinden Şuli Moalem-Refaeli tarafından hazırlanan yasa tasarısının  parlamentoda 51'e karşı 64 oyla kabul edildiği belirtildi.
 
Kudüs'teki yarım asırlık işgal
 
Doğu Kudüs'ü 5 Haziran 1967'de işgal eden İsrail, 1980'de tek taraflı  olarak kentin doğusunu ve batısını "birleşik başkent" ilan etti.
 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BGMK), 1980'de kabul ettiği 478  sayılı kararla, İsrail'in ilhak ve başkent ilanını geçersiz saydı.
 
 
BMGK kararı çerçevesinde ABD dahil uluslararası toplum, Doğu Kudüs'ün  işgal altında olduğunu kabul ediyor. İsrail yönetimini tanıyan tüm ülkelerin  büyükelçilikleri, Tel Aviv'de bulunuyor. Hiçbir ülke, Kudüs'ü ya da doğu ve batı  bölümlerini başkent olarak kabul etmiyor.
 
ABD, Trump'ın hamlesiyle Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan  ilk ülke oldu.
 
Uluslararası toplumun tepkisini çeken Trump yönetimi, bölgenin kaosa  sürükleneceği ve İsrail-Arap ihtilafının daha da çözümsüz hale geleceği  uyarılarını göz ardı etti.
 
  
 

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