04 Şubat 2018 Pazar
İSTANBUL 
15°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 118.119 -0.78 EURO 4,7060 0.71
USD 3,7750 1.18 ALTIN 161,430 -0.32
CANLI BORSA
TÜMÜ

İsrail ordusundan Netanyahu'ya Gazze uyarısı

AA |  04 Şubat 2018 Pazar - 10:39 | Son Güncelleme : 04 02 2018 - 10:39

İsrail'in Kanal 10 televizyonuna göre, ordu, Başbakan Netanyahu'ya Gazze'deki mevcut durumla ilgili "ciddi bir değerledirme" sundu. Buna göre Gazze'deki durum daha önce hiç olmadığı kadar kötü.


İsrail ordusunun, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya  Gazze'deki mevcut durumla ilgili "ciddi bir değerledirme" sunduğu bildirildi. 
 
İsrail'in Kanal 10 televizyonunda yer alan habere göre, ordu, Gazze'de  gittikçe artan ciddi krizler konusunda uyarıda bulundu.
 
Habere göre, Netanyahu'ya Gazze'deki mevcut durumla ilgili "ciddi bir  değerlendirme" sunan ordu, Gazze'deki durumun daha önce hiç olmadığı kadar kötüye  gittiğini, insani ve ekonomik durumun çöktüğünü, bunun da askeri çatışma  fırsatlarını artırdığını belirtti.
 
  
 

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.