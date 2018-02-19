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İsrail ordusu: Yerleşim birimine roket atıldı

AA |  19 Şubat 2018 Pazartesi - 0:25 | Son Güncelleme : 19 02 2018 - 0:27

İsrail ordusu, Gazze'den atılan bir roketin ülkenin güneyindeki bir Yahudi yerleşim birimine düştüğünü açıkladı.


Yedioth Ahronoth Gazetesi'nin İsrail ordusunun yazılı açıklamasına  dayandırdığı haberde, Gazze'den atılan bir roketin İsrail'in Sha'ar HaNegev'e  düştüğü, olayda can kaybı yaşanmadığı ifade edildi. Haberde, roket düşmeden önce  uyarı sirenlerinin çaldığı belirtildi.
 
Gazze'deki silahlı gruplardan henüz olayın sorumluluğu üstlenen  olmadı.
 
İsrail ordusu, dün Gazze'nin güneyinde İsrail'e ait devriye görevi  yürüten askeri aracın geçişi sırasında bombanın infilak etmesi sonucu 4 askerin  yaralandığını bildirmişti.
 
Bu olay üzerine İsrail savaş uçakları ve topçu birliklerinin, Gazze'ye  gerçekleştirdiği saldırılarda iki Filistinli çocuk şehit olmuştu.
 

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