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İsrail ordusu, Associated Press (AP) ile Al-Jazeera'nın ofisinin de olduğu binayı yerle bir etti

AA |  15 Mayıs 2021 Cumartesi - 16:09 | Son Güncelleme : 15 05 2021 - 16:09

İsrail savaş uçakları, Gazze'de içinde Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ve Katar merkezli televizyon kanalı Al Jazeera'nın ofislerinin de bulunduğu yüksek katlı binayı vurarak yıktı.


AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Cela adlı 13 katlı bina İsrail  savaş uçaklarından atılan birkaç füzeyle yerle bir edildi.
 
AP ve Al Jazeera bürolarının yanı sıra doktor muayenehaneleri ile  avukatlık bürolarının da olduğu binada 60 daire bulunuyordu.
 
Gazze'deki birçok bölgeye internet hizmeti de sağlayan kulelerin  bulunduğu binanın vurulacağı İsrail tarafından duyurulmuştu.
 
Al-Jazeera'nın Gazze Muhabiri Vail el-Dahduh, İsrail ordusunun bina  sakinlerine bir saatlik süre tanıdığını söylemişti.
 
Ayrıca Al-Jazeera televizyonu yaptığı yayında söz konusu bina sahibi  ile İsrail istihbaratından bir subayın telefon görüşmesini ekranlara yansıtmıştı.
 

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