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İsrail o kentten geri çekiliyor

AA |  18 Ocak 2018 Perşembe - 11:12 | Son Güncelleme : 18 01 2018 - 11:21

İsrail askerleri, 22 yaşındaki Filistinli Ahmed Nasr Cerrar'ı öldürdükleri ve Filistinlilere ait üç evi yıktıkları kuşatma altındaki Cenin kentinden çekilmeye başladı.


İsrail askerlerince gözaltına alındıktan sonra salıverilen Filistinli  Muhammed Cerrar,  dün akşam yolda yürüdüğü  sırada önünü kesen yaklaşık 10 İsrail askerinin kendisini darbettiğini söyledi.
 
Cerrar, "Beni gözaltına aldılar, gece boyunca ellerim ve ayaklarım  kelepçeli bir şekilde bekletildim." dedi. Gözaltındayken silah ve patlama sesleri  duyduğunu aktaran Cerrar, askerlerin Cenin kuşatması sırasında Vadi Birkin  bölgesinde Filistinlilere ait üç evi yıktığını aktardı.
 
Bu arada İsrail askerlerinin, geniş çaplı operasyonun ardından işgal  altındaki kentten çekilmeye başladığı görüldü.
 
 
İsrail güçlerinin dün akşam çok sayıda askeri araçla kente baskın  düzenlediği ve pek çok mahallede halkın sokağa çıkmasına engel olduğu  kaydedilmişti.
 
Cenin'in batısındaki Vadi Birkin bölgesinde çıkan olaylarda 22  yaşındaki Filistinli Ahmed Nasr Cerrar'ın İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu  şehit edildiği bildirilmişti. Askerler, şehit düşen Filistinlinin evinin bir  bölümünü de yıkmıştı.
 
 

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İsrail Filistin Cenin
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