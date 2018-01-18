İsrail o kentten geri çekiliyor

İsrail askerleri, 22 yaşındaki Filistinli Ahmed Nasr Cerrar'ı öldürdükleri ve Filistinlilere ait üç evi yıktıkları kuşatma altındaki Cenin kentinden çekilmeye başladı.

İsrail askerlerince gözaltına alındıktan sonra salıverilen Filistinli Muhammed Cerrar, dün akşam yolda yürüdüğü sırada önünü kesen yaklaşık 10 İsrail askerinin kendisini darbettiğini söyledi.

Cerrar, "Beni gözaltına aldılar, gece boyunca ellerim ve ayaklarım kelepçeli bir şekilde bekletildim." dedi. Gözaltındayken silah ve patlama sesleri duyduğunu aktaran Cerrar, askerlerin Cenin kuşatması sırasında Vadi Birkin bölgesinde Filistinlilere ait üç evi yıktığını aktardı.

Bu arada İsrail askerlerinin, geniş çaplı operasyonun ardından işgal altındaki kentten çekilmeye başladığı görüldü.

İsrail güçlerinin dün akşam çok sayıda askeri araçla kente baskın düzenlediği ve pek çok mahallede halkın sokağa çıkmasına engel olduğu kaydedilmişti.

Cenin'in batısındaki Vadi Birkin bölgesinde çıkan olaylarda 22 yaşındaki Filistinli Ahmed Nasr Cerrar'ın İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit edildiği bildirilmişti. Askerler, şehit düşen Filistinlinin evinin bir bölümünü de yıkmıştı.