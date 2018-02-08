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İsrail, Lübnan sınırında duvar inşa ediyor

AA |  08 Şubat 2018 Perşembe - 22:10 | Son Güncelleme : 08 02 2018 - 22:40

İsrail, Lübnanlı yetkililerden gelen itiraz ve endişe açıklamalarına rağmen iki ülke sınırındaki duvar inşasına devam ediyor.


Lübnan'ın güney sınırındaki Nakura'da bulunan AA ekibi, İsrail'in  sınır bölgesinde devam eden duvar inşasını görüntüledi.
 
Lübnanlı yetkililerin "ülkenin egemenliğinin ihlali" olarak  nitelendirdiği ve her fırsatta itirazlarını dile getirdiği duvarın inşa edileceği  alana vinçler yardımıyla beton blokların taşındığı görülüyor.
 
Lübnanlı yetkililer, duvarın inşa edileceği hattın bazı bölümlerinin  "iki ülke arasında bulunan ve güvenliği Birleşmiş Milletler Lübnan Barış Gücü'ne  (UNIFIL) ait personel tarafından devriyeler ve gözlem kuleleriyle sağlanan Mavi  Hat'tan geçtiğini" iddia ediyor.
 
İş makinelerinin devam eden duvar inşası için temel kazdığı ve  vinçlerin de bölgeye tırlarla taşınan beton blokları açılan temellere  yerleştirdiği dikkati çekiyor. Duvar inşasında şu ana kadar 5 metre uzunluğunda  20 adet beton blokun açılan temellere art arda yerleştirildiği belirtiliyor.
 
İsrail askerlerinin de bölgede çalışan iş makinelerine eşlik ettiği  kaydediliyor.
 
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı, Nakura'da
 
Öte yandan  bir dizi temaslarda bulunmak üzere  iki gün önce Lübnan'a  gelen ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı David Satterfield'ın bugün Lübnan Emniyet  Genel Müdürü Abbas İbrahim ve diğer yetkililerle  Lübnan'ın güneyinde İsrail  sınırında bulunan Nakura'ya gittiği ve burada İsrail'in faaliyetlerini yerinde  gözlemlediği kaydedildi.
 
Satterfield'ın ayrıca burada UNIFIL Komutanı Michael Beary'den de son  gelişmeler hakkında bilgi aldığı ifade edildi.
 
İsrail, duvar inşasına başladı
 
UNIFIL Sözcüsü Andrea Tenenti, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in duvar  inşasına başladığını söyledi.
 
Tenenti, "Bu sorunu çözmek, herhangi bir gerginlik veya çatışmayı  önlemek için sınırın her iki yakasındaki taraflarla temas halindeyiz."  ifadelerini kullandı.
 
"Mavi Hat" olarak isimlendirilen Lübnan ile İsrail arasındaki bölgede,  UNIFIL'e ait askeri üsler ve devriye araçları bulunuyor.
 
İsrail - Lübnan sınırı
 
İsrail, 1982'de başkent Beyrut'a kadar uzanan işgalinin ardından  kademeli olarak ülkenin güneyine doğru çekildi.
 
Ancak Tel Aviv'in, Lübnan-Suriye-İsrail sınırında Golan Tepeleri  yakınındaki sınır bölgesinde Şeba Çiftlikleri'ni elinde tutma kararı, Hizbullah  tarafından "işgalin sonlanmadığı" şeklinde yorumlandı ve silahtan vazgeçmemek  için gerekçe olarak kullanıldı.
 
Hizbullah, 1990'da iç savaşı sonlandıran Taif Anlaşması'ndaki "tüm  silahlı milis grupların silah bırakması" şartından, ülkenin güneyinde İsrail'e  karşı mücadele yürüttüğü gerekçesiyle muaf tutuldu.
 
2006'da Hizbullah'ın askeri kanadı ile İsrail arasında Lübnan  toprakları ve İsrail'in kuzeyinde çıkan çatışma Lübnan'da büyük bir yıkıma yol  açmıştı. "Temmuz Savaşı" olarak bilinen ve 33 gün süren savaş, BMGK'nın 1701  sayılı kararı ile son bulmuştu. Lübnan-İsrail sınır bölgesinin güvenliği UNIFIL  birliklerine bırakılmıştı.
 
Sınırdaki durum
 
İsrail ile Lübnan arasında bulunan mayınlı bölgenin İsrail tarafında  elektrikli teller ile çeşitli gözetleme ve istihbarat sistemleri bulunurken,  Lübnan tarafında ise sınır hattını sadece eski dikenli teller koruyor.
 
Sınır güvenliği Lübnan tarafında ordu güçleri ve Hizbullah  militanlarıyla, İsrail tarafında ise gözetleme merkezleri ile sağlanıyor. "Mavi  Hat" olarak isimlendirilen ara bölgede UNIFIL'e ait üsler ve devriye araçları  bulunuyor.
 
Mavi Hat, 2000 yılında, İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesi  sırasında BM nezdinde belirlenen sınırı ifade ediyor. Lübnan, bu hattın Şeba  Çiftlikleri'nin yer aldığı bölgede "uluslararası sınır anlaşmalarına uymadığı"  gerekçesiyle itirazını sürdürüyor.
 
İsrail ile Lübnan arasında deniz sahası anlaşmazlığı
 
Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın ev  sahipliğinde, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Saad Hariri'nin katılımı ile  Salı günü gerçekleştirilen üçlü zirvenin ardından yapılan yazılı açıklamada,  "İsrail'in tehditleri BMGK kararının ihlalidir." ifadelerine yer verilmişti.
 
İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, 31 Ocak'ta yaptığı açıklamada,  Lübnan'ın başlatmış olduğu petrol ve doğalgaz arama sürecini "çok kışkırtıcı"  olarak nitelemişti.
 
Uluslararası firmalara, Lübnan'ın petrol ve doğalgaz arama sürecine  katılmama çağrısı yapan Liberman, "Lübnan'ın petrol ve doğalgaz arayacağı 9.  blok, İsrail'indir." ifadesini kullanmıştı.
 
Lübnan ile İsrail arasında, yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası  anlaşmazlığı sürüyor. İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor.
 
İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan  üçünün, İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.

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