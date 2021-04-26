İsrail, Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere saldırılarına devam ediyor!

Şam Kapısı'ndaki görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, işgalci İsrail kuvvetlerine bağlı onlarca unsur, öncesinde uyarı yapmaksızın sebepleri bilinmeksizin orada marşlar, ilahiler söyleyen Filistinlilere sert bir şekilde saldırdı.

Saldırıya uğrayanlar arasında yaşlı bir engellinin de olduğu belirtilirken, işgalci güçlerin en az 3 kişiyi de gözaltına aldığı ifade edildi.

İsrail polisi, geri adım atarak işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Şam Kapısı önünde bulunan oturma alanlarındaki barikatların Filistinliler tarafından kaldırılmasına müdahale etmemişti.

BATI ŞERİA'DA DA FİLİSTİNLİLERE SALDIRILAR OLDU

İşgal altındaki Batı Şeria 'nın Halil kenti merkezindeki Bab el-Zaviye bölgesinde Filistinli bir grup, Kudüs'teki Şam Kapısı direnişiyle dayanışma gösterisi sırasında, İsrail askerlerinin saldırısına uğradı.

AA muhabirine konuşan bölgedeki görgü tanıkları, İsrail ordusuna bağlı askerlerin, barışçıl gösteriye göz yaşartıcı gaz ve ses bomlarıyla saldırdığını, gösteri dağıtmak istediklerini söyledi. Müdahale sırasında yaralananların olduğunu aktaran tanıklar, tedavilerinin meydanda yapıldığını hastaneye kaldırılan olmadığını ifade etti.