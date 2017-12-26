İsrail Kudüs’te bir eşeğe el koydu

İsrail polisi, her gün Batı Şeria ve Gazze’de onlarca Filistinliyi gözaltına alırken, bu defa da Selvan kasabasında başı boş gezen bir eşeğe el koydu.

Olay, Kudüs yakınlarındaki Müslüman Arap kasabası Selvan'da yaşandı. İsrail polisi, başı boş gezen bir eşeği alıkoydu. Eşeğin sahibi ise, sahiplik belgesi olmaması sebebiyle gözaltına alındı.