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İsrail koalisyon şoku! Erkem seçim kapıda

AA |  04 Mart 2018 Pazar - 0:38 | Son Güncelleme : 04 03 2018 - 1:33

İsrail Maliye Bakanı Moşe Kahlon'un, 2019 yılı için hazırlanan bütçe tasarısının zamanında onaylanmaması durumunda hükümetten çekilme tehdidinde bulunmasının ardından 6 partili İsrail koalisyon hükümetindeki çatlağın derinleştiği ve "erken seçimlerin kapıda" olduğu iddia edildi.


İsrail'in Kanal 2 Televizyonu'nun adını vermediği İsrailli kaynaklara  dayandırdığı haberine göre, "İhtimaller çerçevesinde koalisyondaki hakim görüşün  ülkede erken seçimin bu yılın haziran ayında yapılacağı yönündedir." ifadelerine  yer verildi.
 
Aynı kaynakların, Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudileri temsil eden  koalisyondaki Yahudi Birleşik Tevrat (Yahudot HaTora) ile Şas (Tevrat  Muhafızları) partilerinin, İsrail parlamentosunun (Knesset) Haredileri  askerlikten muaf tutan yasa tasarısını onaylamadan 2019 bütçesini onaylamayı  reddettiği belirtildi.
 
Koalisyondaki bu iki parti, 2014'ten bu yana, Knesset'in aralarında  ultra-ortodoks Yahudilerin dini okullarında (Yeşiva) eğitim gören öğrencileri de  askere almayı kapsayan ve asker sayısını arttırmayı öngören yasa tasarısını  reddediyor.
 
Koalisyon ortaklarından Kulanu (Hepimiz) Partisi lideri Kahlon ise  dün, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, 2019  mali yılı bütçe tasarısı vaktinde onaylanmadığı durumda hükümetten çekilerek,  dağılmasına neden olmakla tehdit etmişti.
 
Ultra-Ortodoks Yahudiler
 
İsrail nüfusunun yüzde 10'unu oluşturan Ultra-Ortodoks Yahudiler,  toplumun diğer kesimleriyle en çok entegrasyon sorunu yaşayan grup olarak öne  çıkıyor.
 
Ağırlıklı olarak Kudüs ve Bney Brak şehirlerinde yaşayan Haredilerin  büyük çoğunluğu, "dini vecibelerini yerine getiremeyecekleri" gerekçesiyle askere  gitmeyi reddediyor. Harediler laik eğitim sistemini de kabul etmeyerek sadece  dini eğitim veren kendi okullarına devam ediyor.
 
İsrail'de bulunmalarının sebebini "Yahudi şeriatını öğrenmek ve  yaşamak" olarak açıklayan Harediler, aralarından askere gitmeyi kabul eden  kişilere de saldırılarda bulunuyor. Askerlik hizmetinin zorunlu olduğu ülkede  Haredilerin bu tutumu, polisle sık sık gerilim ve arbede yaşamalarına sebep  oluyor.
 
Yahudi toplumunun gelir seviyesi en düşük kesimini oluşturan  Haredilerin çoğu devletten maddi yardım alıyor ve çok çocuk yaptıkları için  sayıları giderek artıyor.
 
İsrail parlamentosunda Haredileri temsil eden Birleşik Tevrat (Yahudot  HaTora) ve Şas (Tevrat Muhafızları) partileri mevcut koalisyonda yer alıyor.  Likud Partisi Başkanı Netanyahu liderliğindeki sağcı koalisyon hükümeti askere  gitmeleri ve laik eğitim sistemine dahil olmaları için Haredilere baskı yapmaktan  kaçınıyor.
 

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