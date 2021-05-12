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İsrail'in Lid kentinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

AA |  12 Mayıs 2021 Çarşamba - 18:39 | Son Güncelleme : 12 05 2021 - 18:39

İsrail’in Lid kentinde bir Yahudinin Filistinliyi şehit etmesiyle başlayan olaylar nedeniyle gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi.


AA muhabirine konuşan İsrail Polis Sözcüsü Micky Rosenfeld, sokağa  çıkma yasanın yerel saat ile 21.00 ila 04.00 arasında geçerli olacağını söyledi.
 
Uygulamanın kaç gün süreceğinin henüz belli olmadığını belirten  Rosenfeld, buna “sahadaki duruma bakarak” daha sonra karar vereceklerini söyledi.
 
Lid kentinde olağanüstü hal ilanı
 
Lid'de bir Yahudi yerleşimci tarafından şehit edilen İsrail vatandaşı  Filistinli Musa Hassune için dün cenaze töreni düzenlenmişti.
 
Tören sırasında çevrede bulunan bazı Yahudilerin İsrail bayrağı  sallaması üzerine Filistinliler ile İsrailliler arasında gerginlik yaşanmıştı.  İsrail güçleri ise Filistinlilere müdahale ederek bazı kişileri gözaltına  almıştı. Filistinliler ise polise taş ile şişe atarak karşılık vermiş ve  olaylarda Filistinliler ile bazı polisler yaralanmıştı.
 
İsrail güçlerine ait bir polis aracının da yakıldığı olayların  kontrolden çıkması üzerine şehirde olağanüstü hal ilan edilmişti.
 
İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'da yaşananların ardından  İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı birçok kent ve beldede Kudüs'e ve  Mescid-i Aksa'ya destek gösterileri düzenlenmiş, gösterilere katılan çok sayıda  Filistinli de İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı.
 

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İsrail Lid Yahudi
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