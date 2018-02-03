İsrail'in Kudüs'ü Yahudileştirme çabaları

Komisyonun Genel Sekreteri Hanna İsa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu kararın ABD Başkanı Donald Trump'ın Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasının sonucu olduğunu ifade etti.
Genel Sekreter İsa, "ABD'nin kararı İsrail'e, sanki kendi başkentleriymiş gibi Kudüs'te egemenliğini kurmak için yeşil ışık yaktı. Böylece İsrail, Kudüs'ü Yahudi olmayan her şeyden soyutlayacak." dedi.
İsa son olarak, İsrail'in, bu vergilerle Yahudi yerleşim alanlarını genişletmek ve kilise çalışanlarına da kısıtlamalar getirerek onları kovmak istediğini kaydetti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yakınlığıyla bilinen "Israel HaYom" gazetesinin dünkü haberinde, Kudüs belediyesinin, Kudüs'teki Hıristiyanlara ait 887'den fazla kilisenin mülkiyetine 200 milyon dolar civarında vergi uygulamak istediği, bazı kiliselerin banka hesaplarına da belediye tarafından haciz konduğu belirtilmişti.ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de yaptığı açıklamada Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve Tel Aviv'deki büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması talimatını verdiğini duyurmuştu.