İsrail'in Kudüs'ü Yahudileştirme çabaları

Kudüs ve Kutsal Mekanlara Destek için İslam-Hristiyan Komisyonu, İsrail'in Hristiyanların Kudüs'teki gayrimenkullerine vergi uygulayarak, kenti Yahudileştirmeyi amaçladığını belirtti.

Komisyonun Genel Sekreteri Hanna İsa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu kararın ABD Başkanı Donald Trump'ın Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasının sonucu olduğunu ifade etti.

Genel Sekreter İsa, "ABD'nin kararı İsrail 'e, sanki kendi başkentleriymiş gibi Kudüs'te egemenliğini kurmak için yeşil ışık yaktı. Böylece İsrail, Kudüs'ü Yahudi olmayan her şeyden soyutlayacak." dedi.

İsa son olarak, İsrail'in, bu vergilerle Yahudi yerleşim alanlarını genişletmek ve kilise çalışanlarına da kısıtlamalar getirerek onları kovmak istediğini kaydetti.