03 Şubat 2018 Cumartesi
İSTANBUL 
14°C / 13°C
GALERİ VİDEO
BIST 118.119 -0.78 EURO 4,7060 0.71
USD 3,7750 1.18 ALTIN 161,430 -0.32
CANLI BORSA
TÜMÜ

İsrail'in Kudüs'ü Yahudileştirme çabaları

AA |  03 Şubat 2018 Cumartesi - 18:45 | Son Güncelleme : 03 02 2018 - 18:45

Kudüs ve Kutsal Mekanlara Destek için İslam-Hristiyan Komisyonu, İsrail'in Hristiyanların Kudüs'teki gayrimenkullerine vergi uygulayarak, kenti Yahudileştirmeyi amaçladığını belirtti.


Komisyonun Genel Sekreteri Hanna İsa, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, bu kararın ABD Başkanı Donald Trump'ın Aralık 2017'de Kudüs'ü  "İsrail'in başkenti" olarak tanımasının sonucu olduğunu ifade etti.
 
Genel Sekreter İsa, "ABD'nin kararı İsrail'e, sanki kendi  başkentleriymiş gibi Kudüs'te egemenliğini kurmak için yeşil ışık yaktı. Böylece  İsrail, Kudüs'ü Yahudi olmayan her şeyden soyutlayacak." dedi.
 
İsa son olarak, İsrail'in, bu vergilerle Yahudi yerleşim alanlarını  genişletmek ve kilise çalışanlarına da kısıtlamalar getirerek onları kovmak  istediğini kaydetti.
 
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yakınlığıyla bilinen "Israel  HaYom" gazetesinin dünkü haberinde, Kudüs belediyesinin, Kudüs'teki  Hıristiyanlara ait 887'den fazla kilisenin mülkiyetine 200 milyon dolar civarında  vergi uygulamak istediği, bazı kiliselerin banka hesaplarına da belediye  tarafından haciz konduğu belirtilmişti.ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de yaptığı açıklamada Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve Tel Aviv'deki büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması talimatını verdiğini duyurmuştu.
 

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.