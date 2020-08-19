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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor

AA |  19 Ağustos 2020 Çarşamba - 1:17 | Son Güncelleme : 19 08 2020 - 1:17

İsrail ordusu, Gazze'de bazı noktaların vurulduğunu duyurdu.


İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee yaptığı yazılı açıklamada, orduya  ait uçakların Gazze'de bazı noktaları hedef aldığını, bunlar arasında Hamas'a ait  askeri bir kompleksin yer aldığını ifade etti.
 
Görgü tanıkları ise İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin  güneydoğusundaki Ez-Zeytune Mahallesi'nde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin  el-Kassam Tugaylarına ait bir noktaya en az 2 roketli saldırı düzenlendiğini  aktardı.
 
Saldırı nedeniyle bölgede bulunan bazı evlerde maddi hasar oluştuğu  belirtilirken, can kaybına ilişkin bilgi verilmedi.
 
İsrail ordusu, çarşamba gününden bu yana Gazze'de Hamas'a ait olduğunu  belirttiği bazı noktaları hedef alıyor.
 
Tel Aviv yönetimi, çoğunlukla bu saldırılara gerekçe olarak,  "Filistinli aktivistlerin Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerine  yanan uçurtma ve helyum gazıyla şişirilmiş balonlar göndermesini" gösteriyor.
 
Gazze'den geldiği belirtilen yanan uçurtma ve balonlara çözüm  bulamayan İsrail ordusu, bu uçurtma ve balonların hazırlandığını iddia ettiği  sınır bölgelerine sık sık hava saldırıları düzenliyor.
 
Hafta başından bu yana Gazze Şeridi'ne hava saldırıları düzenleyen  İsrail, 13 Ağustos'ta da Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım  Kuruluşuna (UNRWA) ait bir okulu hedef almıştı.
 
İsrail, 12 Ağustos'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'nden gönderilen  yanan balonları gerekçe göstererek Filistinli balıkçıların avlanma mesafesini 15  milden 8 mile düşürmüş, daha sonra bölgeye akaryakıt girişini de yasaklamıştı.

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İsrail Gazze saldırı
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