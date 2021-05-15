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İsrail'in Gazze saldırılarında 145 Filistinli hayatını kaybetti

AA |  15 Mayıs 2021 Cumartesi - 21:59 | Son Güncelleme : 15 05 2021 - 21:59

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 41'i çocuk, 23'ü kadın 145 Filistinli hayatını kaybetti, 1100 kişi yaralandı.


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