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İsrail'in Cenin operasyonu başarısız oldu!

AA |  19 Ocak 2018 Cuma - 11:44 | Son Güncelleme : 19 01 2018 - 11:55

İsrail ordusunun, bir Yahudi yerleşimciyi öldürmekle suçladığı Filistinlileri yakalamak için Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde çarşamba akşamı düzenlediği operasyonun başarısızlıkla sonuçlandığı belirtildi.


Filistinli askeri ve strateji uzmanı Vasıf Ureykat, AA muhabirine  yaptığı açıklamada, İsrail basınında arananları yakalama operasyonlarının devam  ettiği yönünde haberlere yer verilmesinin, Cenin operasyonunun ciddi başarısızlıkla sonuçlandığını ortaya koyduğunu söyledi.
 
Ureykat, Cenin'de operasyon yapılması ve 3 evin yıkılması olayının,  İsrail'in Filistinlileri korkutma senaryosundan ibaret olduğunu aktardı.
 
Strateji uzmanı Ureykat, İsrail'in, kendi vatandaşlarına  Filistinlilerin son kararlarından etkilenmediği ve caydırıcı gücünü muhafaza  ettiği mesajını iletmeye çalıştığını, bunun ise tamamen gerçek dışı olduğunu dile  getirdi.
 
İsrail uzmanı İmad Ebu Avvad da Cenin operasyonu sırasında İsrail  askerlerinin yaralanmasının, İsrail istihbarat teşkilatının bilgi eksikliğine işaret ettiğini dile getirdi.
 
Ebu Avvad, İsrail'in başarısızlığı, hedef alınan Filistin tarafının  başarısı sayılacağını kaydetti.
 
İsrail basını dün, ordunun Nablus saldırısını düzenleyen ağa yönelik  operasyonun başarısızlıkla sonuçlandığını belirterek, Cenin'de öldürülen  Filistinli gencin Nablus saldırısını düzenleyen kişinin kendisi değil onun  yardımcısı olduğunu aktarmıştı.
 
İsrail askerleri, geniş çaplı operasyonun ardından işgal altındaki Cenin kentinden dün çekilmişti.
 
İsrail güçlerinin önceki akşam çok sayıda askeri araçla kente baskın düzenlediği ve pek çok mahallede halkın sokağa çıkmasına engel olduğu kaydedilmişti.
 
Cenin'in batısındaki Vadi Birkin bölgesinde çıkan olaylarda 22  yaşındaki Filistinli Ahmed Nasr Cerrar'ın İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu  şehit edildiği bildirilmişti. Askerler, şehit düşen Filistinlinin evinin bir  bölümünü yıkmıştı.
 
  

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