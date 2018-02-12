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İsrail'in açıklamasına ABD'den yalanlama!

AA |  12 Şubat 2018 Pazartesi - 22:50 | Son Güncelleme : 12 02 2018 - 23:01

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak ederek "tam egemenlik" sağlama konusu için ABD yönetimi ile görüştüğü bildirildi.


İsrail Başbakanlık Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun  bugün başkanı olduğu Likud Partisi'ndeki milletvekilleri ile toplantı yaptığı  belirtildi.
 
Netanyahu'nun Batı Şeria'nın tam egemenliği ve buradaki yasa dışı  Yahudi yerleşimlerin İsrail'e ilhak edilmesi konusunu ABD yönetimi ile  görüştüğünü ifade ettiği toplantının detaylarına ilişkin şunlar kaydedildi:
 
"(Batı Şeria'da) egemenliğin uygulanması konusunda, bu konuyu  Amerikalılar ile bir süredir görüştüğümü söylüyorum. Bu konuda şu prensipleri  takip ediyoruz. Birinci olarak Amerikalılar ile koordinasyon, çünkü onlar ile  bağımız İsrail devleti ve yerleşimler için stratejik bir kazanım. İkinci olarak,  bu özel değil bir hükümet girişimi olmalı, çünkü tarihi bir hamle."
 
Beyaz Saray'dan görüşmelere yalanlama
 
Buna karşın Beyaz Saray Sözcüsü Josh Raffel'in, Washington'ın İsrail  ile Batı Şeria'daki yerleşimleri ilhak etmesi konusunu görüştüğü haberlerini  yalanladığı İsrail basınında yer aldı. Raffel, İsrail ve Amerika'nın "böyle bir  teklifi hiç tartışmadığını" belirterek, ABD başkanının tüm dikkatini  "İsrail-Filistin arasında yeni bir barış girişimine" verdiğini belirtti.
 
Geçen yılın sonunda, Likud Parti Merkez Komitesi, İsrail  parlamentosuna Batı Şeria'nın İsrail'e ilhak edilmesi yönünde bir yasa teklifi  sunmuştu. Öte yandan, söz konusu yasa teklifinin hükümetin ajandasından dün  çıkarıldığı bildirilmişti.
 

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ABD İsrail kritik görüşme tam egemenlik Batı Şeria
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