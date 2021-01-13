13 Ocak 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.553 0.26 EURO 9,0520 -0.57
USD 7,4290 -0.34 ALTIN 443,160 -0.41
CANLI BORSA
TÜMÜ

İsrail hükümetinden skandal karar! Doğu Kudüs'te...

AA |  13 Ocak 2021 Çarşamba - 15:05 | Son Güncelleme : 13 01 2021 - 15:05

İsrail hükümeti, işgal altındaki Doğu Kudüs’te Yahudi yerleşimciler için 530 yeni konut inşa etmeye karar verdi.


İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberine göre, İsrail makamları,  400’ü Doğu Kudüs’ün güneyindeki Gilo Yahudi yerleşim birimine, 130’u kuzeyindeki  Ramat Şlomo Yahudi yerleşim birimine olmak üzere 530 yeni konutun inşa edilmesi  kararını onayladı.
 
Haberde, söz konusu adımın geçmişte Doğu Kudüs’teki Yahudi yerleşim  birimi inşa ve genişletme faaliyetlerinin dondurulmasında önemli rol oynayan  ABD’nin yeni başkanı Joe Biden’ın göreve gelişinden önce olduğuna dikkat  çekildi.
 
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, pazartesi günü işgal altındaki  Batı Şeria’da da Yahudi yerleşimciler için 800 yeni konutun inşa edilmesi  kararını onayladığını duyurmuştu.
 

ETİKETLER

İsrail Doğu Kudüs skandal
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.